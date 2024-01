La coordinadora anul·la l'acte de suport pel desnonament dels avis

Actualitzada 25/01/2024 a les 20:36

La coordinadora per un habitatge digne ha desconvocat l'acte de suport a favor dels avis del carrer Callaueta, que havien de ser desnonats demà a les 9 hores, amb motiu de la demanda de revisió acceptada pel Tribunal Superior i la decisió de quedar-se al pis eventualment. La plataforma ha informat de la decisió a través d'un comunicat ja que ara per ara "s'ha garantit un habitatge alternatiu" segons ha pogut confirmar amb Afers Socials. Tot i això, insisteix amb que "això no acaba aquí" perquè les condicions "encara no estan clares, ni quant pagaria definitivament, ni durant quant temps rebria l'ajut", atès que el Govern es farà càrrec de la meitat del lloguer de 1.300 euros mensuals i de la fiança.La coordinadora critica que els padrins segueixin "immersos en un procés judicial" i fa una crida a "demostrar que la pressió popular és efectiva, necessitem ser moltes persones".