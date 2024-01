L'aeroport de la Seu perd gairebé 2.000 passatgers el 2023

La instal·lació aeroportuària rep 9.380 viatgers i acumula 4.653 operacions l’any passat

Un total de 9.380 passatgers van utilitzar l’any passat l’aeroport d’Andorra-la Seu. Això representa una baixada del 16,5% en comparació amb els 11.238 registrats un any abans, segons les dades fetes públiques ahir per Aeroports de Catalunya. La majoria dels usuaris corresponen als vols regulars que fa Air Nostrum entre Madrid i la capital de l’Alt Urgell amb dues freqüències per setmana, els divendres i els diumenges. El descens d’usuaris s’atribueix a la climatologia i els problemes tècnics amb els avions, que van obligar a cancel·lar vols o a desviar-los a Alguaire. Des del 5 de gener del 2024 les