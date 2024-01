Actualitzada 25/01/2024 a les 19:14

Andorra Telecom ha comunicat a través de les seves xarxes socials d'un intent de 'phishing'. Es tracta de missatges falsos que segons la parapública "estan intentant enganyar-te fent-se passar per administradors del correu.ad". En el mateix comunicat recomanen que si has rebut aquest correu i has clicat a l'enllaç i has facilitat la teva contrasenya d'accés, la canviïs. En el correu fals informen que es desactivarà el compte i que per evitar-ho cliquis a l'enllaç per reactivar-lo.