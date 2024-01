El Govern vol impulsar el turisme esportiu al Pirineu

Actualitzada 25/01/2024 a les 18:17

Andorra va acollir ahir i avui les jornades emmarcades dins del programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA) amb l'objectiu d'exposar els eixos prioritatis en matèria de salut i d'esports, així com de turisme i de dinamització empresarial. Segons informa el Govern a través d'un comunicat, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va estar present en les sessions per parlar sobre com convertir el Pirineu "en un important punt de referència" per als esportistes i sobre com potenciar accions per a la medicina de l'esport, la rehabilitació d'esportistes i els beneficis de fer esport en alçada. En aquest sentit, es vol apostar també pel foment "del retorn del talent" i adaptar la formació professional i ocupacional a les necessitats del territori.Les jornades van comptar amb la participació d’una quarentena de persones dels sectors provinents de Catalunya, Occitània i del país i està previst celebrar la propera sessió a Font Romeu i Vielha.