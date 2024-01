Fins a 20 policies es formen en tècniques de seguiment i vigilància

Actualitzada 25/01/2024 a les 06:13

Una vintena de policies de diferents grups de l’àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal van rebre una formació impartida per especialistes del mateix cos, la qual es va centrar en tècniques de seguiment i vigilància de persones.El curs va durar cinc dies i va combinar la teoria amb la pràctica. Mitjançant situacions simulades, la formació va posar el focus en la discreció, la precisió i l’eficiència en la comunicació entre efectius. D’aquesta manera, els policies van treballar en estratègies per a la distribució i actuació òptima dels membres de l’equip i mètodes per evitar ser detectats, tant si l’actuació té lloc a plena llum del dia com si ja s’ha fet fosc.