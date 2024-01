Els homes de 18 a 35 anys van ser els que menys van votar a les comunals

Actualitzada 25/01/2024 a les 10:46

Les comunals del 17 de desembre van tenir una abstenció del 45,3% del total de 30.401 electors convocats a les urnes i van ser homes joves els que menys van votar, segons l'anàlisi de la participació als comicis publicada avui per Estadística. L'informe indica que hi va haver 13.757 persones que no van exercir el dret a sufragi, dels quals un 47,3%, 7.308 votants, van ser homes i el 43,1%, 6.449, dones. Una tendència que ja es va detectar en les comunals del 2019 però en aquell cas la diferència de votants per sexe no arribava als tres punts.Estadística assenyala que per trams d'edat l'abstenció es va concentrar en els joves de 18 a 25 anys, amb un 62,6%, i en la franja de 26 a 35 anys un 58,2% d'electors no va anar a votar, sumant en total 6.122 persones. La variació més notable dels censats que no van dipositar el sufragi es va donar en votants de 36 a 45 anys, amb una pujada de 5 punts. I per lloc de residència va ser a Canillo, on només es va presentar una candidatura el 17 de desembre, on més va baixar la xifra de participació. El 2019 no van votar 308 persones i el mes passat va ascendir a 536, amb un augment del cens de 1.051 a 1.220 electors entre uns comicis i altres.L'anàlisi de les dades mostra que els electors nascuts al Principat van exercir el dret a sufragi menys, un 47,1%, que els nascuts fora del país, que van acumular una abstenció del 42%.El total de votants va pujar perquè el cens electoral va créixer en quatre anys de 27.823 a 30.401 persones. L'augment de registrats que van participar en els comicis va ser de 916, i l'increment més elevat es va concentrar en els majors de 65 anys, amb 456 participants més al desembre passat que el 2019, entre els electors de 56 a 65 anys hi va haver 454 votants per sobre de la xifra de les comunals anteriors. Per territoris van ser els massanencs els que més participació van guanyar perquè aquesta vegada hi havia dues llistes en la cursa per governar el comú i el 2019 només hi va concórrer una candidatura.