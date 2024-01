Els avis decideixen continuar al pis de Callaueta

Actualitzada 25/01/2024 a les 16:54

El Tribunal Superior ha admès aquesta tarda la demanda de revisió de l'ordre de desnonament dels dos avis que viuen al carrer Callaueta d'Andorra la Vella i que demà a partir de les 9 hores han de ser desnonats.L'aute ha estat rebut amb alegria, però també amb desencís perquè es reclama una fiança de 1.000 euros per si s'ha de fer front a possibles perjudicis del demandant. Els dos germans, de 74 i 72 anys i el seu advocat, s'han trobat que la procuradora els ha comunicat l'aute passades les 14 hores, quan les entitats bancàries ja estan tancades, i per tant davant la impossibilitat d'efectuar la transferència que el Superior exigeix abans de les 9 hores del matí de demà.El TS també reclama, per aturar el desnonament que s'informi a la saig. La dona, Isabel Ruiz, ha aconseguit finalment l'ajuda d'una tercera persona per fer la transferència a la Batllia, ja que ella no sap utilitzar els mitjans digitals.Juntament amb el seu lletrat han decidit seguir ocupant el pis de la discòrdia. Isabel també s'ha queixat que ara es reclama de lloguer 1.300 euros, en comptes dels 1.200 que li havien comunicat al principi, el Govern s'ha compromès a pagar la meitat i també la fiança. L'oferta de l'Executiu continua en peu fins que es resolgui judicialment aquest serial que envolta el desnonament d'Isabel i del seu germà Antonio.