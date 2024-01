El TC avala la pena al policia que va dir “moro de mierda” a un company

El Constitucional considera “discriminatòries i ofensives” les paraules de l’acusat

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara interposat per l’agent de policia condemnat a 18 mesos de presó condicional per discriminar per raó d’origen un company del cos. La condemna va ser imposada pel Tribunal de Corts el 28 d’abril de l’any passat i ratificada per la sala penal del Tribunal Superior el 30 d’octubre. El TC avala el contingut de les resolucions de la jurisdicció ordinària i troba “mancat de contingut constitucional” el recurs interposat per l’agent, que esgrimia una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut per l’article 10 de la Constitució, i que no