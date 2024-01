Xavier Cañada serà el Raonador del ciutadà

La majoria i l’oposició parlamentària coincideixen en el nomenament

Xavier Cañada serà el nou Raonador del ciutadà en substitució de Marc Vila, que exerceix en funcions després d’haver acabat el mandat. Demòcrates, en principi, no tenia gaire pressa a decidir el nom i s’havia posat com a termini màxim el març, però les converses han estat més àgils i fàcils. Cañada té un perfil que està ben valorat per la resta de grups i formava part de la llista de futuribles en tots els grups parlamentaris. En un principi el grup demòcrata s’havia decantat per Marta Alberch, presidenta d’Andtropia i que del 2020 al 2021 va ser directora d’Unicef Andorra,

