Actualitzada 24/01/2024 a les 17:20

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una demanda d'informació a Sindicatura sobre el pla de pensions dels treballadors públics.Vela ha sol·licitat tots els estudis dels actuaris i gestors del pla per conèixer els informes realitzats des de l'any 2015, moment en el qual es va aprovar la Llei del Fons de jubilació dels funcionaris, ja que aquests van ser contractats per Govern. La demanda d'informació és saber quins son els aprovisionametns que ha de fer l'Executiu per fer front a les pensions de jubilació dels treballadors públics i comprovar que el pressupost recull les previsions.