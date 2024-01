El 2023 ha estat un dels millors anys de l’última dècada gràcies al nombre de visitants que han fet nit en algun establiment

El 2023 va ser un gran any per al turisme. Així ho demostren les xifres tant d’excursionistes com de turistes que van passar pel país. Un total de 9.367.696 visitants van entrar a Andorra, el nombre més gran des del 2011. D’aquestes persones que van travessar la frontera, 4.048.185 van ser turistes, és a dir, hi van pernoctar. En aquest cas, la xifra de persones que es van quedar a dormir és també la més alta que hi ha hagut en els últims dotze anys, segons les dades del Departament d’Estadística del Govern. Tenint en compte que la mitjana d’estades

#1 Hoteler

(24/01/24 07:08)