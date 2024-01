Rebutjat un recurs dels Cierco per un delicte contra el prestigi de les institucions

Actualitzada 24/01/2024 a les 12:22

Els magistrats del Tribunal Constitucional han rebutjat un recurs d'empara interposat per la defensa d'Higini i Ramon Cierco per la prescripció d'un delicte menor contra el prestigi de les institucions en una causa de l'agost del 2023. La decisió de l'Alt Tribunal que publica avui el BOPA està vinculada a un procediment de diligències prèvies que va iniciar la secció d'instrucció especialitzada i de la Batllia per uns presumptes delictes majors d'associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i del delicte pel que presentaven el recurs. Els recurrents afirmaven que aquestes possibles acusacions han prescrit i tant la Batllia com la sala penal del Superior van refusar aquesta argumentació.Els germans Cierco, exsocis majoritaris de BPA, reclamaven al TC una vulneració del dret a la jurisdicció, en el vessant de dret a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a la seguretat jurídica i a no ser discriminat. Els magistrats responen que les resolucions impugnades no són recurribles en empara i que el recurs "és extemporani per prematur". I assenyalen que la doctrina del TC recull que "si la pretensió de nul·litat es predica d'una resolució ferma i definitiva, procedirà el recurs d'empara, però si la resolució no és ferma i definitiva, no procedirà aquest recurs".La causa fa referència al comissari Villarejo i els recurrents asseguren que la Batllia no va analitzar el còmput per a la prescripció sol·licitada que començaria "quan el comissari va ingressar a presó el 3 de novembre del 2017 i els fets haurien prescrit 4 anys més tard, és a dir, el 3 de novembre del 2021".