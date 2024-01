Nova convocatòria de la selecció del jutge andorrà a Estrasburg

Actualitzada 24/01/2024 a les 18:34

El Govern ha tornat a convocar avui la selecció de candidats de la llista nacional per escollir el jutge andorrà al Tribunal dels Drets Humans a Estrasburg després de no aconseguir tenir el mínim de tres aspirants. El ministre Guillem Casal ha assenyalat que l'executiu no té més marge perquè s'hi presentin candidatures que allargar el termini fins al límit que fixa el Consell d'Europa perquè Andorra presenti la terna de persones entre les quals l'Assemblea Parlamentària de l'organisme escolli el representant andorrà.Casal ha ressaltat que els aspirants han de tenir experiència jurídica "important, dilatada i reconeguda" i que de vegades "es fa complicat" trobar aquests perfils tècnics per les dimensions del país. L'edicte anterior va acabar divendres i només s'hi va presentar la magistrada del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance i ha recordat que els tres candidats que seleccioni Andorra després han de ser avaluats pel Consell d'Europa que decidirà qui ocupa la plaça per substituir el jutge andorrà Pere Pastor que finalitza el mandat el 31 d'octubre vinent.La convocatòria s'ha publicat aquesta tarda en un BOPA extra i fixa que les candidatures es poden presentar fins al 16 de febrer a les 15 hores. Casal ha precisat que si no s'arriba a tenir tres candidatures quan finalitzi el termini, ja s'informarà del procediment que s'ha de seguir.