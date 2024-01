Marsol espera poder tancar la compravenda dels edificis d’Ordino a finals del mateix mes

El Govern s’ha fixat el 5 de febrer com a data per iniciar les obres dels sis edificis llogats que vol convertir en pisos de lloguer assequible. Precisament a finals d’aquest mes, l’executiu també espera poder tancar la compravenda dels edificis d’Ordino, els únics als quals els falta la licitació. Així ho va expressar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que també va avançar que “tan aviat com hi hagi el pressupost aprovat, es licitaran les obres de la font del Ferro i d’un altre edifici de Sant Julià”. A finals de desembre, el Govern va fer