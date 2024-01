La CASS fiançarà el 100% del fàrmac per al tractament de la síndrome de Dravet

Actualitzada 24/01/2024 a les 18:32

La fenfluramina passarà a tenir el 100% del finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, amb la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d'alta complexitat, incloent aquest nou medicament que fins ara la CASS finançava al 75%.D'aquesta manera, el medicament està indicat per al tractament de les crisis convulsives associades a la síndrome de Dravet en pacients que no han obtingut resposta amb tres fàrmacs antiepilèptics diferents i pot tenir un cost mensual entre 754,36 euros i 4.200 euros, en funció de la dosi. Per tal d’accedir a la cobertura del 100%, ha de ser prescrit pel metge especialista en neurologia, neuropediatra o pediatra hospitalari. La síndrome de Dravet, també coneguda com epilèpsia mioclònica severa de la infantesa, és una malaltia rara d’origen genètic que afecta a 1 de cada 16.000 naixements. El ministre Casal ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que actualment Andorra està per sota dels 5 usuaris que necessiten aquest tractament.