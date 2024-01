L'aeroport Andorra-la Seu perd un 16,5% de passatgers el 2023

Actualitzada 24/01/2024 a les 17:05

Un total de 9.380 passatgers van utilitzar l'any passat l'aeroport Andorra-la Seu, el que representa una baixada del 16,5% en comparació amb els 11.238 registrats un any abans, segons les dades fetes públiques avui per Aeroports de Catalunya. La majoria dels usuaris corresponen als vols regulars que fa Air Nostrum entre Madrid i la capital alturgellenca amb dues freqüències per setmana, els divendres i els diumenges, i el descens d'usuaris s'atribueix a la climatologia i els problemes tècnics amb els avions que van obligar a cancel·lar vols o a desviar-los a Alguaire. Des del 5 de gener les rutes comercials s'han vist ampliades amb el trajecte entre la Seu i Palma de Mallorca.El balanç d'activitat de l'equipament mostra a més una reducció del nombre d'operacions que han assolit una xifra de 4.653, per les 5.686 del 2022, que ja suposaven una caiguda en comparació amb les 6.846 del 2021. Una part molt important d'aquests moviments correspon a empreses de treballs aeris que han fet 2.421 operacions i que s'han vist incrementades per la instal·lació a l'aeroport de l'empresa xilena Air Lama.La infraestructura de la Seu és a més la base d'operacions del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE) que va fer 517 moviments. Un total de 152 vols van ser per intervencions contra incendis i fumigacions.