L'advocat dels avis demana al Superior que anul·li el desnonament

L'advocat dels avis que han de ser desnonats divendres d'un pis del carrer Callaueta d'Andorra la Vella ha presentat un escrit de revisió al Tribunal Superior per demanar que s'anul·lin les dues sentències que ordenen que els padrins han de deixar l'habitatge. El lletrat al·lega que el demandant que ha reclamat el desnonament no té dret a fer aquesta petició ni a cobrar la renda de lloguer perquè no és el propietari del pis segons el testament del seu pare.Els arguments de l'advocat són que l'habitatge on viuen els avis és propietat de la mare del demandant i per demostrar-lo ha portat al tribunal la documentació i el protocol on es recull aquesta decisió del pare i anterior propietari del pis, ha indicat el lletrat. La representació processal dels padrins sol·licita al Superior que reclami aquesta documentació del testament per verificar que la propietària és la mare i que procedeixi a anul·lar les sentències d'execució del desnonament per permetre que els afectats puguin continuar residint en l'immoble pagant un lloguer de 350 euros com fins ara.