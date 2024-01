Govern reivindica que mai no s'ha executat cap desnonament

Actualitzada 24/01/2024 a les 19:08

El ministre Portaveu ha recalcat que el Govern "ha atès sempre les seves responsabilitats, en aquest cas i en tots els casos i no deixem a ningú desamparat" en referència a la situació dels dos avis del carrer Callaueta d'Andorra la Vella que tenen una ordre per deixar el pis aquest divendres. Guillem Casal ha reivindicat que "de desnonaments no s'ha hagut d'executar cap gràcies al treball d'Afers Socials perquè sempre s'han trobat alternatives i en aquest cas en trobarem alternativa si és que no se n'ha trobat ja", en les declaracions en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'executiu ha precisat més tard que sí que hi ha hagut ordres de desnonament però que mai no s'ha arribat a la data límit de fer fora els inquilins del pis perquè s'ha trobat allotjament abans.Casal ha insistit que aquesta compareixença pública no és el millor lloc per explicar la situació dels padrins "perquè poden patir vulnerabilitat" i que s'ha de parlar amb prudència d'un cas que s'ha mediatitzat remarcant que Afers Socials treballa en diversos casos de persones que han de marxar de l'habitatge. I ha destacat que la titular d'Afers Socials, Trini Marín, s'ha implicat de manera directa en aquest cas i que el departament que encapçala compleix amb la seva tasca d'acompanyament logístic als afectats perquè trobin pis i per si poden tenir dret a percebre ajuts socials.El ministre ha rebutjat comentar si s'ha ofert als avis un pis de lloguer a Escaldes de 1.200 euros i si tenen suficients ingressos per assumir aquesta renda. Guillem Casal ha reiterat que en la roda de premsa no s'ha de tractar una qüestió privada que afecta la intimitat d'aquesta família i analitzar si amb els revinguts que tenen poden fer front a un lloguer de 1.200 euros o si han de rebre ajuts.