Augment d'un 4,6% a les tarifes de la ITV i del servei de taxi

Actualitzada 24/01/2024 a les 18:18

Govern ha aprovat avui les tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) pel 2024, que s'augmenten en un 4,6% amb la variació percentual de l'IPC de l'any passat. D'aquesta manera, l'Executiu assegura que els preus per al 2024 són els de base ja vigents l'any passat incrementats pels valors de l'IPC. Arran d'aquests càlculs, l'expedició d'un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades, la utilització de la bàscula ITV, realització d'una prova de sonometria o mesurament de gasos costarà 24,90 euros. Pel que fa a la primera i segona inspecció periòdica o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d'inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats o bé inspeccions voluntàries, o bé inspeccions per renovació de la matrícula temporal també costaran 24,90 euros. El preu s'incrementarà entre uns 46,60 i 105,70 euros, depenent del vehicle quan es vulgui fer la primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) i la tercera inspecció periòdica o més de vehicles que pujarà entre 59 euros i 116,70, també depenent del vehicle.De la mateixa manera la inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació, o bé inspecció per a l'obtenció de matrícula temporal també oscil·larà entre 59 i 71,45 euros depenent del vehicle. I la nspecció de vehicles reformats per a autorització de canvi de característiques de vehicles costarà 24,90 euros.En paral·lel, el Govern ha aprovat les tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) d'aquest any, que augmenten en un 4,6% amb la variació percentual de l'IPC de l'any passat. D'aquesta manera, els preus per al 2024 són els de base ja vigents l'any passat incrementats pel valor de l'IPC. D'aquesta manera, la baixada de bandera incrementa 15 cèntims i es situa en 3 euros, pel que fa a la tarifa 1 de l'import per quilòmetre recorregut en horari diürn en dies laborables de 7 a 21 hores s'estableix a 1,30 euros, hora, la tarifa 2 que estableix l'import per quilòmetre recorregut en horari nocturn i festius, comprès entre les 21 hores i les 7 hores, augmenta en 5 cèntims i es situa en 1,55 euros per quilòmetre.L'hora d'espera s'estableix a 21,80 euros l'hora, la sortida del Principat puja a 0,68 euros per quilòmetre, el suplement de trucada a la central de reserves del taxi puja a 1,15 euros, els dies festius com el dia de la Constitució, el dia de Nadal o el primer dia de l'any puja a 3,35 euros el suplement de tarifa i el suplement per transportar més de 4 persones és d'1,55 euros.