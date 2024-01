Funció Pública presentarà la graella salarial als cossos especials aquest mes

Actualitzada 24/01/2024 a les 19:10

La ministra de Funció Pública, Trini Marín, mantindrà una reunió a finals de mes amb els representants dels cossos especials per "comunicar les decisions que s'han pres al voltant de la revisió de la graella salarial", segons ha declarat el ministre Portaveu aquesta tarda. Guillem Casal ha afirmat que la revisió de sous "és un dels objectius que assolir aquesta legislatura amb la màxima celeritat" i que en la trobada es presentarà el calendari de treball.El ministre ha informat que avui s'ha aprovat a la reunió del gabinet el nomenament de 8 bombers en període de prova, durant 12 mesos, per dotar de més recursos el cos d'extinció. Els agents han superat la formació que van començar al setembre i cobriran 8 vacants per jubilacions.