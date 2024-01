El TC manté la pena per al policia que va dir "moro de mierda" a un company

Actualitzada 24/01/2024 a les 12:24

El Tribunal Constitucional confirma la pena de 18 mesos de presó condicional a l'agent policial que va ser acusat de discriminar per raó d'origen un altre policia del cos quan aquest el va tractar de "moro de mierda", en rebutjar el recurs d'empara que havia presentat l'agent. La condemna va ser imposada pel Tribunal de Corts el 28 d'abril del 2023 i ratificada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia el 30 d'octubre del mateix any, segons publica el BOPA.Els magistrats consideren evident que les paraules adreçades pel recurrent al seu company de treball, "eres un Judas, moro de mierda, negro vete a Melilla con tus amigos moros, te voy a rajar el cuello como han hecho tus amigos de Niza, te voy a matar moro cabrón", son objectivament discriminatòries i ofensives.D'aquesta manera el Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs de la defensa de l'acusat al·legant que aquest recurs "està mancat de contingut constitucional i ha de ser inadmès a tràmit".