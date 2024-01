Veneçuela reclama ser part en una causa de BPA per l'espoli de PVDSA

Actualitzada 24/01/2024 a les 11:19

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara de la representanció processal de la República Bolivariana de Veneçuela per ser acceptat com actor civil en una causa de BPA pel frau a PVDSA, segons publica el BOPA. El lletrat al·lega que en l'aute del 27 de novembre del 2023 dictat per la sala penal del Tribunal Superior s'ha vulnerat el seu dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut perquè no se'ls reconeix com part civil en el marc de la causa penal que se segueix al Principat.El procediment on Veneçuela reclama ser part està vinculat a l'espoli de Petróleos de Venezuela (PVDSA) amb un frau de prop de 2.000 mil milions de dòlars d'una trama que tenia dipòsits a BPA. La causa implica Diego Salazar, cosí del president de la societat saquejada, que està considerat com un dels caps que hauria executat l'operativa delictiva. Altre dels implicats en el procés penal és l'empresari Luís Mariano Rodríguez Cabello, que seria el testaferro de la xarxa que hauria obtingut centenars de milions de la petroliera. El BOPA recull més d'una desena de persones, entre els quals hi ha empleats de BPA processats en diverses causes de blanqueig, que són afectats pel procediment on també és part el Govern.