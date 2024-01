Abans que acabi l’any es protegirà la riba del riu de la caiguda de rocs i a l’inici del 2025 es començarà a perforar el túnel de Rocafort

El darrer tram del vial de Sant Julià de Lòria es començarà a construir al final d’aquest any. Segons va explicar ahir al Diari el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, a la tardor es faran els treballs per protegir la zona de la caiguda de blocs rocosos. Ferré va detallar que, un cop l’espai sigui segur per als treballadors, s’adjudicaran els contractes de les obres i, “cap al març o l’abril”, s’iniciarà la perforació del túnel de Rocafort. El ministre preveu que el túnel estigui enllestit al final del 2027. L’equipament disposarà de tres carrils, tindrà uns 200 metres