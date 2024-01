Beques de 6.000 euros per la formació de joves

Actualitzada 24/01/2024 a les 12:51

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i l'Associació Carnet Jove Andorra han signat aquest matí un acord per oferir i facilitar l'accés de les persones joves a formacions de qualitat i per desenvolupat les seves habilitats professionals. Aquest acord ofereix a les persones usuàries del Carnet Jove, d'entre 18 i 30 anys, la possibilitat de sol·licitar una beca que cobreix el 80% del cost de la formació. Aquest acord ha estat dotat amb un pressupost de 6.000 euros per a l'any 2024 i ha obert la porta a més de 30 joves per beneficiar-se d'una beca al llarg de l'any.Per sol·licitar una d'aquestes els joves han d’emplenar un formulari accessible en línia al lloc web https://www.carnetjove.ad/bequescambra.