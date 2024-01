Baixada dels casos de grip i covid

Actualitzada 24/01/2024 a les 13:54

Les dades que recopila setmanalment el ministeri de Salut constaten el descens en casos de grip i covid. Pel que fa als casos de grip la població més afectada continua sent la de la franja que va dels 25 als 64 anys. Les darreres dades actualitzades són les de la setmana passada –fins al 21 de gener– i indiquen que la taxa d’incidència de les infeccions respiratòries agudes s’ha situat vora els 230,46 casos per 100.000 habitants i representen un “lleu descens en la incidència de les infeccions respiratòries agudes” i el grup més afectat continua sent el de 25 a 65 anys. Quant a la grip la taxa d'incidència observada aquesta setmana presenta un descens important respecte a la setmana anterior, situan en 58,83 casos per 100.000 habitants per sobre el llindar epidpemic de grip.



Quan a la incidència de casos de covid-19 notificats aquesta setmana presenta també un descens pronunciat respecte la setmana anterior en 9,81 casos per 17,16 casos per 100.000 habitants. I concreten que "el comportament és consistent amb l'observat en setmanes prèvies, en què els casos es presenten en petites onades d'una periodicitat de dos setmanes".