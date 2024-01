Actualitzada 24/01/2024 a les 12:47

Andorra Turisme torna a ser un any més presenta a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur). Enguany en la seva 44a edició compta amb la representació de més de 150 països. D'aquesta manera, el Principat té l'oportunitat d'exposar durant cinc dies del 24 al 28 de gener tota l'oferta turística de la qual disposa el país, especialment pel que fa als esdeveniments més destacats que hi tenen lloc. Entre d'altres es donaran a coneixer a través de les pantalles de gran format i material gràfic inicatives culturals, socials i esprotives com el CLÀSSICAND, l'Andorra Mountain Music, el retorn del Cirque du Soleil, la Copa del món femenina d'esquí alpí, el Mundial de BTT o l'Andorra Taste.L'estand d'Andorra està situal al pavelló 4 i aplega per primera vegada 17 empreses i organismes de perfils diversos del país, que acumula la xifra més alta d'expositors fins ara. Les empreses que es troben a Madrid ara son l'Andorra Health Destination, Grandvalira Resorts, Caldea, Unnic Andorra, Bicilab, Roc Blanc Hotels, Plaza Hotels & Resorts, Hotansa, Park Piolets Mountain Hotel & Spa, Hotel Princesa Park, Hotel Starc by Pierre & Vacances, Daguisa Hotels, Itravex, Internova, Evenia Internacional, Viajes Para Ti i Autocars Nadal – Grup Julià. Tots ells disposen d’un espai propi dins l’estand d’Andorra Turisme on poder mantenir reunions amb altres empreses del sector i amb potencials clients.La fira, que s’ubica a Ifema i compta amb 9 pavellons per acollir les més de 9.000 empreses expositores, està destinada específicament a professionals del sector.