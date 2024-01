Vives rep als nous cònsols

Actualitzada 23/01/2024 a les 17:03

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest matí al palau de la Seu els cònsols majors i menors de les set parròquies que van ser escollits en les eleccions del 17 de desembre. Vives s'ha trobat per primera vegada amb els catorze màxims responsables de les corporacions "i els ha desitjat el màxim d'encert en el mandat que ara comença", segons informen des del servei del Copríncep episcopal en un comunicat.Joan-Enric Vives ha destacat que els comuns "són una peça clau per a la governació i la vida dels ciutadans dels país", alhora que els ha demanat "bona col·laboració amb les altres institucions en tems com l'habitatge". I ha animat les corporacions a "mantenir fructíferes relacions amb les esglèsies i comunitats parroquials, que treballen des de fa segles en favor del creixement integral i del benestar de les persones".El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, com a portaveu dels cònsols, ha destacat l'equilibri institucional que volen garantir els cònsols majors i menors "i que manté l'esperit de la tradició i norma, que és la base de la nostra essència i de la nostra supervivència com a poble i com a país", segons indiquen.