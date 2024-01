La degana del col·legi, Sònia Palau, apunta que tant a Ordino com Escaldes hi ha molts metres quadrats autoritzats

La degana del Col·legi d’Arquitectes, Sònia Palau, va exposar, durant l’entrevista concedida al programa Parlem-ne del Diari TV, que les noves mesures que tenen com a objectiu frenar la nova edificació arriben tard, referint-se, d’una banda, a la suspensió de noves llicències urbanístiques aprovada pel comú d’Escaldes en espera que finalitzin els estudis de càrrega i, de l’altra, a la revisió extraordinària del Pla d’Ordinació i Urbanisme Parroquial (POUP) aprovat a Ordino. “És evident que la mesura arriba tard”, va afirmar “perquè, de fet, el procés edificatori no ha parat, hi ha molts m2 autoritzats, tot i que és cert