La pista de l'Avet acull un simulacre d'emergència

Actualitzada 23/01/2024 a les 14:24

La pista Avet ha estat escenari avui d'un simulacre d'evacuació d'un accident per posar a prova el dispositiu d'emergències de cara a la Copa del Món femenina d’esquí alpí que se celebrarà els dies 10 i 11 de febrer. L'actuació d’avui ha comptat amb la participació d'una quinzena de persones dels diferents equips de especialitzats, tot i que durant l’esdeveniment formaran part del protocol d'emergència un total de 30 persones entre serveis mèdics de pistes, SUM, Protecció Civil i professionals a càrrec de l'helicòpter medicalitzat, coordinats per les responsables dels dispositius, Laura Sánchez i Sílvia Mandicó; el director de Cursa, Santi López, i la sots cap de pisters, Bibi Griera.En concret, l'exercici s'ha dut a terme al mur final de la pista Avet, un dels punts més exigents i conflictius del traçat. Durant el simulacre s’ha pogut observar que els primers a intervenir en un accident són els pisters, encarregats de decidir si s'activen els equips mèdics, formats cadascun per un metge i un infermer. L'equip mèdic, al seu torn, decideix quin recurs d'evacuació es posa en marxa segons la gravetat del corredor: per pista fins al centre mèdic de referència d'El Tarter o fins al punt d'aterratge de l'helicòpter situat a l’aparcament d’El Tarter. En cas de gravetat, des d’aquí es faria el trasllat en helicòpter a l’hospital.El director de cursa, Santi López ha explicat que aquesta actuació “és molt important per analitzar i comprovar tots els processos i detectar possibles errades i punts de millora en cas d’incident real i assistir l’esquiador amb les millors garanties”