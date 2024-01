La digitalització de les empreses no compleix les expectatives de Govern

L’executiu apunta a les societats que no volen sortir de la seva zona de confort

El programa de digitalització no està “complint les expectatives” pel que fa a la inclusió del teixit empresarial dins de la iniciativa. Ho va anunciar ahir David Vicente, director del programa de transformació digital, durant el balanç de la primera fase de l’estratègia de digitalització 2020-2030, que va fer juntament amb Marc Rossell, secretari d’estat de transformació digital. El problema recau sobre les empreses “que estan dins la seva zona de confort –la no digital– i creuen que poden seguir com sempre”, va assegurar Vicente, que per arreglar-ho va apuntar a la pedagogia i a “abaixar les barreres d’entrada” al món