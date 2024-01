Frau fent-se passar per Andorra Telecom a Facebook

Actualitzada 23/01/2024 a les 10:22

Andorra Telecom ha patit una suplantació d'identitat a Facebook per aconseguir dades d'usuaris. L'operadora telefònica adverteix als usuaris que es tracta d'un frau i que no han d'entrar a l'enllaç que s'adjunta en la suposada comunicació de la companyia perquè és una estafa.El missatge que els clients reben d'algú que es fa passar per Andorra Telecom informa que l'usuari ha estat seleccionat com guanyador d'un sorteig i li dona les instruccions per aconseguir el premi. El contingut fraudulent destaca que l'oportunitat només és vàlida si es respon en un termini de 60 minuts, o "us cancel·larem com a guanyador", assenyala la publicació fraudulenta a Facebook.