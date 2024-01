El vial de Sant Julià es començarà a finals d'any

Actualitzada 23/01/2024 a les 13:01

Boníssimes notícies!



✅ A partir del treball realitzat en les esmenes al pressupost, el vial de Sant Julià serà una realitat aquest any!#VialSantJulià #SomConcòrdia #DespertaLaurèdia #ParlamentAndorra pic.twitter.com/9r3SZ0J8pr — Concòrdia (@som_Concordia) January 23, 2024

Els consellers lauredians de Concòrdia han anunciat aquest matí que les obres del vial de Sant Julià començaran a finals d'aquest any amb una partida de 100.000 euros, en una publicació a les xarxes socials. Pol Bartolomé i M. Àngels Ache expliquen que han aconseguit un avançament respecte al calendari previst del 2025 perquè els grups de la majoria han acceptat una de les esmenes que havien presentat al pressupost demanant que s'iniciï el desviament lauredià que consideren és "una reivindicació històrica".Els parlamentaris assenyalen que l'entesa ha estat possible després de setmanes de reunions amb el ministre de Territori, Raül Ferré, i les grups parlamentaris de la majoria. I destaquen que l'acord assolit no s'ha d'entendre com una victòria de cap partit polític sinó com el resultat de l'esforç conjunt de totes les generacions que han reclamat la infraestructura.Els consellers remarquen que la construcció del vial per treure el trànsit del centre de la parròquia permetrà fer de Sant Julià "una parròquia més amable i adaptada als vianants, però sobretot més atractiva per als comerciants i visitants".Segons Ferré de cara la tardor s'iniciaran els treballs de protecció de caiguda de blocs rocosos i el nou tunel de Rocafort, es començarà a excavar el març del 2025. La previsió actual es que les obres costin 24 milions d'euros que es repartiran en tres anys, el túnel tindrà tres carrils i uns 200 metres de llargada i es preveu que finalitzin l'hivern del 2027.