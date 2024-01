El pessimisme és un factor clau en la salut mental de les persones

Actualitzada 23/01/2024 a les 05:51

Ser positiu en tots els aspectes de la vida és cabdal per ajudar a tenir una bona salut mental. Segons Carlos Mur, psiquiatre i cap del Servei de Salut Mental del SAAS, gairebé una de cada tres persones tenen una prevalença de vida d’algun problema mental i el 25% de les consultes de l’Atenció Primària tenen alguna relació amb trastorns.

“Qualsevol cosa que ens apropem sempre és des del pessimisme”, va explicar Mur, que va afegir: “Agafar-se les coses d’una altra manera és un punt bàsic de la nostra felicitat”. Reduir l’estrès, fomentar hàbits saludables o dedicar més temps a un mateix també són elements crucials per promoure un bon estat de benestar. Tenir una bona alimentació i descansar bé podrien contribuir a evitar trastorns i altres malalties relacionades amb la ment, ja que “amb els descobriments més recents dels últims vint anys ens adonem que si cuidem el que mengem, afavorim una molt bona salut mental”, va declarar Mur. L’empatia i la comprensió cap als altres també afavoririen a cuidar-la, així com trobar més espai per a un mateix.

Sobre aquest últim, Mur va afirmar que la societat sempre “ens espera que estiguem rendint i produint” i això fa que “ens oblidem de l’ésser humà”. Per això l’expert va assenyalar la importància de les empreses en promoure hàbits saludables en els llocs de treball. Alhora, va mencionar el fet de desenvolupar “la intel·ligència emocional, perquè moltes vegades ens oblidem de les nostres emocions i no en tenim cap cura”, va explicar el cap del SAAS. El doctor va impartir ahir una conferència sobre aquest tema amb l’objectiu de promoure la salut mental, en què van assistir 200 persones.