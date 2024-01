El Bici Lab repassa l'evolució tecnològica de la bicicleta

El Bici Lab va inaugurar ahir a les cinc de la tarda una nova exposició. La mostra, titulada Eureka?, fa un recorregut per l’evolució de la tecnologia de la bicicleta, des dels orígens fins a l’actualitat. S’hi podran veure 13 ginys inversemblants (d’aquests, 11 no s’havien mostrat mai al públic) que demostren que l’evolució històrica d’aquest mitjà de transport no ha estat lineal, sinó que més aviat a fet ziga-zagues i sovint ha anat a parar a carrerons sense sortida. L’exposició, que es podrà visitar fins al 16 de juny, es completarà amb un programa d’activitats lúdiques i culturals per a tots els