Detingut per intentar robar a un comerç a La Seu

Actualitzada 23/01/2024 a les 18:13

La policia municipal de La Seu i els Mossos d'Esquadra han arrestat aquesta matinada a La Seu un home per intent de robatori en un comerç del carrer Canonges. Els fets, segons han confirmat fonts oficials, van ocórrer passades les dues de la matinada. La policia va ser alertada pels veïns del carrer, situat al centre històric que van veure moviments estranys abans de la mitjanit. Al voltant de les dues de la matinada van escolar forts cops i van avisar a la policia. L'home va entrar al local trencant el vidre d'uns dels aparadors i va intentar endur-se la màquina registradora.La ràpida actuació dels agents va permetre detenir un home de 25 anys i veí del municipi a les proximitats de l'establiment. Les mateixes fonts van confirmar que el detingut compra amb múltiples antecedents policials i que passarà a disposició judicial durant les hores vinents. Després de la detenció va ser atès a l'hospital de La Seu per les ferides que es va provocar per entrar i sortir de le'stabliemtn, situat al número 23 del carrer Canonges.