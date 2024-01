10 empreses viatgen en la missió econòmica a Portugal

Actualitzada 23/01/2024 a les 18:49

La ministra de presidència, economia, treball i habitatge, Conxita Marsol, s'ha reunit aquesta tarda amb el grup d'empresaris que participaran a finals de mes, entre el 30 de gener i l'1 de febrer, per presentar la missió econòmica que des d'Andorra Business s'ha tirat endavant. Són 10 empreses d'una delegació total que voreja la trentena, la qual viatjarà fins a Portugal per establir relacions amb altres empreses del país veí. "És una gran oportunitat per aprofundir en les bones relacions amb un país amic", ha dit Marsol.

La ministra ha manifestat que Portugal és un país que "econòmicament està avançant molt" i que ja hi ha empreses amb contactes previstos. Tot i això, també ha expressat que és una missió genèrica "sense sectors específics", però on les start-ups i la innovació són els principals àmbits d'explotació. Marsol ha explicat ella no hi assistirà a causa del consell general del dia 1 de febrer, però que presidirà la comitiva el secretari d'estat d'economia, Jordi Puy, la gerent d'Andorra Business, Gemma Riu i el president de la cambra de comerç i indústria, Josep Maria Mas.