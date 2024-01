Un grup d’empresaris està disposat a assumir tot el deute de Camprabassa a canvi d’una nova concessió dels terrenys de l’ecoparc lauredià

Un grup d’empresaris format per andorrans i estrangers vol desenvolupar un nou projecte turístic als terrenys de la Rabassa de Sant Julià de Lòria. Segons va poder saber el Diari, a canvi de la concessió dels terrenys de Naturland, el grup estaria disposat a assumir tot l’endeutament de Camprabassa, la societat que gestiona l’ecoparc lauredià. Els promotors encara no s’han constituït com a societat, però fa molts mesos que treballen en el projecte i ja n’han redactat el pla d’empresa. La proposta està tan avançada que ja va arribar al comú abans de les eleccions del 17 de desembre. Ara tot