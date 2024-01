El recentment escollit president del COPSIA afronta el repte de posar les malalties psicològiques en el mapa de prioritats del país

Òscar Fernández, actual director de recursos humans a Viladomat, havia estat al capdavant del Col·legi de Psicòlegs entre el 2015 i el 2021 i ara torna a exercir-ne la presidència. Assegura que els reptes han variat: encapçalen la llista una profunda avaluació del conveni amb la CASS i lluitar per fer front al que l’OMS ha definit com una nova pandèmia que afecta la salut mental. Quin motiu el va impulsar a reprendre el càrrec? De fet, no tenia intenció de repetir perquè és molt desgastant, però m’ho van demanar i vaig acceptar amb una condició: una junta més extensa per repartir