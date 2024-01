Actualitzada 22/01/2024 a les 05:50

Projecte Vida va informar ahir que ha signat la Declaració d’Oviedo, “Iniciativa global per a la prevenció de l’ús de drogues”. Aquesta declaració està signada per associacions, universitats i estats d’arreu del món. El document conté deu propostes per combatre l’addicció a les substàncies estupefaents.