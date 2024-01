Preparatius per començar les obres del Node

Actualitzada 22/01/2024 a les 10:42

La construcció de la nova seu d'Andorra Telecom, l'edifici Node, comencen oficialment aquest matí. El personal de l'empresa constructora encarregada dels treballs ha iniciat aquest matí els preparatius per a les obres que es prorrogaran durant 30 mesos. Els treballadors estan adequant la zona que ocupava l'antiga caserna de bombers que està precintada aquest matí tot i que aquest recinte es manté com a plaça pública. L'edifici de l'operadora s'aixecarà sobre el terreny on ara està la plaça del davant, a l'avinguda Meritxell.L'edifici Node costarà uns 24,5 milions d'euros i serà la nova seu de la companyia de telefonia després de descartar-se el gran projecte de The Cloud que incloïa altres espais comercials. El projecte que es tirarà endavant preveu que hi hagi una plaça de més de 1.000 metres quadrats davant de l’avinguda Meritxell, i un espai públic de 1.850 metres quadrats davant del carrer Sant Salvador, on estava la seu de bombers. L'edifici tindrà la coberta enjardinada i un ascensor públic per accedir-hi, segons la primera proposta de construcció.L'obra tira endavant després que el nou comú d'Andorra la Vella hagués demanat a la companyia no iniciar els treballs i canviar la ubicació del Node per fer-lo a l'aparcament del Fener 2.