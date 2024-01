L'entrada de visitants creix fins a 9,3 milions el 2023

Actualitzada 22/01/2024 a les 18:37

L'arribada de turistes segueix la tendència a l'alça un mes més que s'ha tancat amb l'entrada de 789.018 visitants, que representen un increment del 5,1% en comparació amb el mateix mes del 2022, segons informa Estadística. En dades absolutes el 2023 va registrar 9.367.636 visitants, un 11,2% més respecte a l'any anterior. El recull destaca que han crescut un 4,1% el nombre de persones que han fet estada al Principat al desembre, fins a les 363.139, i un 6,3% el de les que han passat només unes hores al país, amb 425.879 excursionistes en total.La majoria dels visitants que arriben al país tenen entre 45 i 64 anys, seguits dels majors de 65 anys, i el perfil més habitual és de parelles i famílies.L'acumulat des de principi d'any del nombre de visitants -dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 11,9% superior en relació amb el mateix període referit a l'any anterior.El motiu principal dels visitants són les compres 57,9%. Tant els excursionistes com els turistes, presenten com a motiu principal de visita les compres amb un 83,9% i un 33,1%, respectivament.