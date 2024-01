L'aplicació del transport públic augmenta en un 30% els usuaris

Actualitzada 22/01/2024 a les 16:32

FEDA Solucions ha presentat avui la versió renovada de l'aplicació del transport públic que passa d'anomenar-se Mou_T_B a Mou-te. La companyia ha indicat que l'app és utilitzada per 15.600 dispositius, el que representa un increment del 30% en un any, i registra aproximadament 426.000 sessions mensuals.Mou-te incorpora millores d'usabilitat, de la qualitat de la informació i de les opcions d'intermodalitat, a més del canvi d'imatge i nom, segons explica FEDA en un comunicat. Una de les novetats és que la versió té un refresc automàtic per indicar les sortides dels busos de la parada que s'està consultant i "l'avançament o retard respecte a l'horari previst s'actualitza cada 30 segons gràcies a la geolocalització dels vehicles".L'aplicació de mobilitat sostenible ofereix un menú simplificat amb un nou accés al mapa de serveis on es poden veure totes les integracions: línies i parades del transport públic, aparcament, estacions Cicland, carregadors públics per a vehicles elèctrics, etc, detalla FEDA. I afegeix que el planificador d'itineraris disposa d'un botó destacat al mapa i presenta noves opcions intermodals que combinen en un trajecte les diferents modalitats de transport, com el "park&ride" i el "bike&ride".