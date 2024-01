Actualitzada 22/01/2024 a les 14:26

➡️ Recomanem que canvieu la contrasenya de la vostra adreça electrònica.



➡️ I també és convenient que dediqueu dos minuts a instal·lar l'autenticació de doble factor, una manera de minimitzar futurs disgustos ⤵️ https://t.co/Heyddj6fhy — Agència Andorrana de Protecció de Dades (@AndorraDPA) January 20, 2024

L'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA) recomana canviar la contrasenya de l'adreça electrònica i instal·lar l'autentificació de doble factor arran d'un nou cas de filtració de dades que està circulant en fòrums de ciberdelinqüència. Concretament, es tracta d'una llista amb 71 milions d'adreces de correu electrònic i 100 milions de contrasenyes emmagatzemades en text sense format, que permeten iniciar la sessió a Facebook, Ebay, Roblox, Yahoo, Coinbase o Yammer.L'investigador de seguretat Troy Hunt ha informat que aquesta base de dades, anomenada Naz.APi, s'ha filtrat en un arxiu de 104GB. Hunt és conegut per la seva web de consulta de dades robades Have I Been Pwned, creada el 2013.