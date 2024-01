Els síndics reben als nous membres del Consell Superior de la Justícia

Actualitzada 22/01/2024 a les 18:28

El síndic general, Carles Ensenyat i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut avui a la tarda, als nous membres del Consell Superior de la Justícia que van prendre possessió del càrrec el passat 14 de novembre.Els síndics generals i la cúpula judicial andorrana han mantingut una breu trobada sobre la situació del poder judicial al país. Des del Consell Superior de la Justícia han aprofitat l'ocasió per explicar les línies generals del seu mandat i les prioritats per agilitzar els tràmits judicials.A la reunió hi han assistit Josep Maria Rossell, president del CSJ, Antoni Fiñana, vicepresident, i els membres Olga Adellach i Olivier Montel.