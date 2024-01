Detinguts un nebot i un oncle per violar una dona al Pas

Actualitzada 22/01/2024 a les 10:43

Dos turistes de 25 i 48 anys, nebot i oncle, van ser detinguts divendres a Soldeu acusats d'haver violat una dona al Pas de la Casa, segons informa la policia. La víctima va denunciar que els dos homes l'havien agredit sexualment la matinada de dimecres a l'habitació de l'hotel de la vila encampadana on estaven allotjats els visitants.El cos de seguretat va posar en marxa un dispositiu d'investigació i amb els detalls que va donar la dona els agents van poder localitzar els dos presumptes agressors a Soldeu. El servei d'ordre explica que els dos turistes havien penjat el cartell de "no molestar" a l'hotel del Pas on haurien succeït els fets i havien contactat amb el guia del grup de viatgers amb el que s'havien desplaçat a Andorra per informar-lo que marxaven del Principat. Tanmateix, el que havien fet era canviar d'establiment hoteler i allotjar-se a Soldeu, on van ser detinguts.La policia indica que els arrestats han passat a disposició judicial com autors d'un delicte contra la llibertat sexual i que manté la investigació oberta.