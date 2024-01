Actualitzada 22/01/2024 a les 15:17

La cooperació entre la policia d’Andorra, l’FBI i la policia nacional espanyola va permetre arrestar el passat dissabte a l’aeroport de València un home de 27 anys acusat d'ordenar l'assassinat de la seva germana a Indiana, Estats Units, l’any 2021.El detingut havia estat investigat i arrestat llavors al seu país però va ser alliberat i no tenia cap ordre de recerca internacional activa. Segons exposa la policia, el 2022 va arribar a Andorra amb la intenció instal·lar-s'hi amb la seva parella i efectuar una inversió, però a ell mai se li va concedir la residència. En aquell moment la policia andorrana ja es va posar en contacte amb l’agència federal d’investigació a Madrid i era coneixedora que l’home passava algunes temporades al Principat amb la dona, que sí que vivia a la capital i hi estava establerta legalment.La seva recerca es va precipitar el passat divendres 19 de gener després que l’assassí a sou, que l’home hauria contractat per posar fi a la vida de la seva germana, l’inculpés. L'acusat no es trobava a Andorra, però la policia va iniciar una verificació que va permetre tenir tota la informació necessària perquè la policia espanyola l’interceptés un dia després a València quan recollia la dona a l’aeroport un cop s'havia activat l'ordre de detenció internacional dirigida a Espanya.L’intercanvi d’informació entre la policia andorrana i l’agregat jurídic de l’FBI a l’ambaixada dels Estats Units a Madrid, que es va coordinar al mateix temps amb la Policia nacional espanyola, ha estat clau per poder fer-ne el seguiment i detenir-lo. L’acusat es troba ara pendent d’extradició.La policia d’Andorra té una estreta relació amb l’FBI, amb qui ha fet formacions i ha cooperat en altres investigacions i detencions internacionals de fugitius.