Concentració contra el desnonament dels avis

Actualitzada 22/01/2024 a les 09:45

La Coordinadora Habitatge Digne ha convocat una concentració a la porta de l'edifici d'on han de ser desnonats dos avis divendres al matí. El col·lectiu ha fet pública "una crida a tota la ciutadania per solidaritzar-se amb la Isabel i l'Antonio" amb l'argument que "ja n'hi ha prou de desnonaments silenciosos a Andorra".La mobilització serà el divendres 26 de gener a les 9 hores al carrer Callaueta número 27 on viuen els dos avis, de 74 i 72 anys, que hauran de marxar del pis per ordre judicial que té previst executar la saig "perquè un gran propietari del país vol desnonar-los", afirma el col·lectiu. La coordinadora afirma que la concentració es fa en compliment de l'avís que van fer anunciant que "farem tot el necessari per evitar que desnonen a la Isabel i l'Antonio mentre que no hi hagi un habitatge alternatiu assequible". I afirmen que estaran allà "per recolzar-los" si abans de divendres el departament d'Afers Socials "de la mà de la ministra Trini Marín no pot garantir això".El ministeri ha ofert un pis d'un lloguer de 1.200 euros que els avis han rebutjat perquè supera els ingressos que reben per pagar el cost de l'habitatge.