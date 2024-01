Arrestat per una baralla a l'exterior d'un local nocturn

Actualitzada 22/01/2024 a les 11:06

La policia va detenir la matinada de dissabte un jove de 26 anys per agredir-ne un altre en una baralla a l'exterior d'un local nocturn d'Andorra la Vella. L'arrestat va ferir una altra persona en l'enfrontament i està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral, segons indica el cos de seguretat.Les intervencions del servei d'ordre s'han saldat amb quatre detencions més, segons el balanç del cap de setmana. Un home de 28 anys va ser arrestat per portar 0,3 grams de cocaïna prop d'un local d'oci nocturn del Tarter.Els altres tres detinguts van donar positiu per alcoholèmia al volant. Un dels conductors, un jove de 18 anys, circulava amb una taxa d'1,30 grams per litre d'alcohol i va patir un accident amb danys materials a la rotonda d'Anyós a la Massana, segons detalla el cos. Les taxes dels altres dos conductors, de 22 i 59 anys, van ser 0,88 i 1,59.