Actualitzada 22/01/2024 a les 10:51

Un home de 44 anys ha estat arrestat per agredir la dona al domicili en presència de la filla d'ambdós, una noia major d'edat, segons especifica la policia. La detenció es va fer a Andorra la Vella la matinada de dissabte com acusat d'un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.