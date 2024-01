L'equip 'Com Tu' guanya el premi excel·lència al torneig de robòtica d'Andorra Telecom

Actualitzada 21/01/2024 a les 18:17

El pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella ha acollit aquest cap de setmana les dues jorandes del torneig de robòtica 'Andorra Telecom Gran Premi Pirineus', en què ha estat la seva primera edició amb "molt bones sensacions per part de tothom". Segons informa la parapública, l'equip andorrà 'Com Tu' i l'equip espanyol 'Innova’t Purple Lions' s'han endut a casa el premi excel·lència, en les categories IQ i V5, respectivament.Pel que fa a la participació andorrana, en la primera classificació, 'Com Tu' ha guanyat també el premi a Team Work i el premi skills i 'Brothers Team' ha estat guardonat amb el premi Team Work i el premi Disseny. En la segona categoria, l'equip 'VIIInfinitum' ha obtingut el trofeu Disseny.Andorra Telecom espera rebre la segona edició l'any vinent atesa la valoració positiva que s'ha fet entre els equips participants. La competició s'emmarca dins dels tornejos mundials VEX per promoure la formació de la robòtica i innovació entre els joves, concretament, en les disciplines STEAM (la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques), i que ha comptat enguany amb la col·laboració de joves d'Espanya i de Turquia.